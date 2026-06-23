アイナ・ジ・エンドの新曲「Blue Shining Star」が、 2026年7月5日（日）夜11:15より全国フジテレビ系にて放送されるTVアニメ『ONE PIECE HEROINES』の主題歌を担当することが決定。あわせて、本楽曲が7月1日（水）に各音楽配信サービスにて配信リリースされることも発表となった。TVアニメ『ONE PIECE HEROINES』は、『ONE PIECE magazine』で連載された小説シリーズ『ONE PIECE novel HEROINES』を原作とし、本編では見られない