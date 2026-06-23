夏の風物詩・水なす漬の原料「泉州水なす」。そのルーツである「貝塚澤なす」は、日本最古の小茄子とされる伝統品種で、室町時代の文献「庭訓往来」（1628年）にも登場し、700年以上にわたり受け継がれてきた。室町時代の文献『庭訓往来』にも登場果皮が柔らかく漬物に適する一方、栽培が極めて難しく一時は途絶え、幻の品種となっていた。しかし2017年、北野農園（貝塚市）の取り組みで復活を果たし、2023年には「なにわの伝