ドイツの小説家レオニー・スヴァンの小説を、ハリウッドの大スターであるヒュー・ジャックマン主演で実写映画化した作品『ひつじ探偵団』が、2026年6月24日（水）よりAmazon Prime Video（アマゾンプライムビデオ）で独占配信されることが明らかになった。愛するご主人の死の真相を追う！もふもふ探偵たちの迷（メェ〜）宮ミステリー本作はヒュー・ジャックマンが主演を務めるほか、アカデミー賞受賞のエマ・トンプソン、若手の注