『ピッツォファルコーネ署落ちこぼれ刑事の捜査』シーズン2〜4が、8月16日（日）16：00よりミステリーチャンネルにて独占日本初放送！最終章であるシーズン4を含む、全4シーズン（全22話）がまとめて放送となる。 マウリツィオ・デ・ジョバンニのP分署捜査班シリーズ完結本作は、東京創元社より出版されているイタリアの作家マウリツィオ・デ・ジョバンニの大人気警察小説〈P分署捜査班〉シリーズをドラマ化した人