Amazon Prime Video「シネフィルWOWOWプラス」公式YouTubeでは、一度は観ておきたい名画、人気のミステリードラマ、名作アニメなどを続々無料公開！今回は、実話をもとに描いたイギリス発のクライム・サスペンス『カナル・キラー〜隣で眠る連続殺人鬼〜』第1話をYouTubeで期間限定無料公開中。 恋人が連続殺人鬼だった女性の実話をドラマ化2024年に本国イギリスで放送され、日本では『連続殺人犯にとりつかれてし