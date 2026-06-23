LINEヤフーは、コミュニケーションアプリ「LINE」の誕生15周年を記念し、限定グッズの抽選や限定スタンプの配布を実施する。 限定グッズの抽選 LINEの公式Xアカウントをフォローし、投稿をリポストすることで、限定グッズが当たる抽選に参加できる。ハッシュタグ「#祝LINE15周年」を付けて投稿すると当選確率がアップする。 限定グッズはAセットとBセットの2種類が用意され、各15セットの計30