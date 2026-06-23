FIFAワールドカップ2026・グループJ第2節が22日に行われ、ヨルダン代表とアルジェリア代表が対戦した。ワールドカップ初出場のヨルダンは初戦でオーストリア代表と対戦し、アリ・オルワンが歴史的ゴールを決めたが1−3で敗戦。一方、前回王者アルゼンチン代表と対戦したアルジェリアはリオネル・メッシにハットトリックを許して0−3で完敗した。互いに初勝利を目指す一戦、ヨルダンはオルワンや10番を背負うムサ・アル・ターマ