ノルウェーの“怪物”が初出場のワールドカップで躍動している。FIFAワールドカップ2026・グループI第2節が現地時間22日に行われ、ノルウェー代表はセネガル代表と対戦した。43分に相手のミスからマルクス・ホルムグレン・ペデルセンが先制点を決めると、後半開始早々の48分にはアーリング・ハーランドがマルティン・ウーデゴーアとのホットラインから追加点。1点差に詰め寄られた58分にはハーランドが再びネットを揺らし、終