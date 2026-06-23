現地６月22日にサンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムで行なわれた北中米Ｗ杯のグループＪ第２節で、アルジェリア代表とヨルダン代表が対戦した。最初にチャンスを迎えたのはヨルダン。開始１分、敵陣右サイドからのアル・マルディのFKにアル・ラシュダーンが頭で合わせたが、枠を捉えられない。その後はアルジェリアが攻め込む時間帯が続く。19分、ブダウィのロングパスにマハレズが抜け出すも、ボックス内でフィニッシ