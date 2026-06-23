日本時間6月15日に強豪・オランダと引き分けたサッカー日本代表。格上相手に今大会日本初ゴールを決め、貴重な勝ち点をもたらした中村敬斗。恩師や地元を取材すると、ピッチの外では意外な素顔が垣間見えて─。【写真】かわいすぎて滅…ケーキを両手に満面の笑みをみせる中村敬斗プロの素質は小学１年生から日本時間6月12日に開幕したサッカーワールドカップ（W杯）北中米大会。日本中の期待を背負うサムライブルーは15日に