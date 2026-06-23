東京都渋谷区の路上で通行人に胸を触らせる様子を動画撮影したなどとして、警視庁は２２日、品川区の無職の女（２７）ら男女３人を都迷惑防止条例違反（卑わいな言動）容疑などで東京地検に書類送検した。同庁は、３人が３月までの約１年間で、わいせつ動画の売り上げや、動画の一部を紹介したＳＮＳの再生回数に応じた収入などで、計約１０００万円を違法に得たとみている。発表によると、女らは昨年６月２７日夜、渋谷区の