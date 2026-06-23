親が死亡した場合に、各種支払いを止めようとクレジットカードやスマートフォンを解約してしまうと、さまざまな問題が発生することがあります。特にサブスクリプションは気づかれにくく、知らず知らずのうちに未払い料金がたまってしまった、ということになりかねません。 本記事では、スマートフォンやクレジットカードを「すぐに」解約するリスクと、サブスクリプションへの対処方法を解説します