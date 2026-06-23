近年、若い女性を中心に広く普及している医療脱毛ですが、全身コースとなるとトータルで30万円前後の費用がかかることも少なくありません。「娘が医療脱毛に30万円払ってきた」と聞いて、思わず驚いた親御さんもいるのではないでしょうか。 しかし、一生カミソリや除毛クリームで自己処理を続けた場合と生涯コストを比べると、意外な結果が見えてきます。今回は処理方法別の長期コストを試算しながら、医