老齢年金を受給している人の中には、年金をそれなりにもらっているのに、生活にそれほど余裕があるわけではないと感じている人もいるでしょう。そして、自分のもらっている年金の水準が多いほうか少ないほうか気になる人もいるかもしれません。 本記事では、日本の年金制度の仕組みを確認しながら、年金月20万円がどの程度の水準なのか、また年金額に差が生じる理由について解説します。 日本の年金制度は2階建て