マネジャーだった女性らに暴行したとして２件の暴行罪に問われたタレントのデヴィ夫人（８６）の初公判が２３日、東京地裁で開かれた。一般傍聴の当選倍率は約１１倍。一般傍聴席１８席を求めて傍聴希望者１９２人が列を作った。起訴内容によると、デヴィ夫人は昨年２月、東京・渋谷区の飲食店でスタッフだった女性にグラスなどを投げ付け、同１０月には同区の動物病院でマネジャーだった別の女性を殴ったり蹴ったりしたとして