大谷は231万735票で両リーグ最多得票MLB機構は22日（日本時間23日）、オールスターゲームの先発出場野手を決めるファン投票の第2回中間発表を行った。両リーグ最多得票は大谷翔平投手（ドジャース・指名打者部門）が231万735票。そして同じく、200万の大台を超えてア・リーグ1位に輝いたのがブルージェイズのアーニー・クレメント内野手だった。しかし、「え、何だって」「酷すぎるな」と米ファンの間で物議を醸している。クレ