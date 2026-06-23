【モデルプレス＝2026/06/23】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が6月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたちへの手作り弁当を公開した。【写真】44歳元モー娘。「それぞれに合わせて内容変えてるのすごい」息子＆娘への2種類の弁当◆飯田圭織、子どもたちへの手作り弁当披露飯田は「火曜日のお弁当」「今日も頑張ろう」と記し、子ども2人のために作ったお弁当の写真を投稿。息子の弁当箱には、黒ごまを散らした