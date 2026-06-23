◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（２３日・甲子園）阪神・下村海翔投手、伊原陵人投手、浜田太貴外野手が１軍に再合流した。下村、伊原は１６日にも１軍練習に参加し、藤川監督は「本来であればこの４日間は交流戦からレギュラーシーズンに戻る期間ですけれども、現状の戦力とそれから１軍をまだ経験していなくて今後１軍で戦う可能性のある選手。研修といいますかね。１軍昇格でいきなり緊張するのを防ぐために。力を十