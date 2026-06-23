人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が22日までにオフィシャルブログを更新。結婚７年目の結婚記念日デートの様子を公開し、６歳年下の夫・しょうくんへの感謝をつづった。 19日、桃は「結婚?年目の夫婦デート…！」と題してブログを更新すると、絵文字を交えながら「結婚７年目の結婚記念日デートは…お鮨を食べに行きました！」と報告。夫婦で食事を楽しんだ様子や仲睦まじい夫婦シ