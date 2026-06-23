藤沢のガレージ・ソニックで交換作業中。 なぜMSpRロードスターの足回りに手を入れたくなった？ 2026年2月1日に納車された私のマツダスピリットレーシング（以下、MSpR）ロードスターも、乗り始めて4か月が経過し、走行距離は4000kmに達した。リアスポイラーやステアリングなど、すぐに好みに合わせて交換できるものは変更したが、4か月の間ずっとモヤモヤしていた問題がある。それは