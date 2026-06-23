マネジャーだった女性らへの暴行罪に問われたタレントの「デヴィ夫人」として知られるデヴィ・スカルノ被告（86）の初公判が23日、東京地裁であった。弁護人は、起訴内容について「積極的に否認はしない」と主張したことを同日、共同通信が伝えた。【写真】デヴィ夫人、“マイファミリー”愛犬モカちゃんが永眠…思い出のショット多数起訴内容によると、昨年2月に東京都渋谷区の飲食店で、アシスタントだった女性にグラスなど