俳優で歌手の菅田将暉（33）が22日放送のニッポン放送「菅田将暉のオールナイトニッポンGOLD」（後10・00）に出演。大反響となったNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）への思いを語った。菅田は2017年から5年間、ANNを担当。その後、2023年に一度特番。今回それから3年4カ月ぶりの2度目の復活となった。「『豊臣兄弟！』竹中半兵衛、ありがとうございました」と自ら4年ぶり3回目の大河出演に触れ、「仲野太賀主演の