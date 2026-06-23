プラスサイズ向け下着ブランド「グラマープリンセス」としまむらが初のコラボレーションを実現。グラマープリンセスで人気を誇る「美胸キーパー」シリーズのパターンを採用し、機能性とデザイン性を兼ね備えたブラジャー＆ショーツが誕生しました。2026年7月1日（水）より「しまむらパーク（オンラインストア）」で販売開始。大きいサイズの女性に寄り添う、こだわり