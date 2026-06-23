高市総理は23日、戦後81年の「慰霊の日」を迎えた沖縄県を訪れ、「二度と戦争の惨禍を繰り返さないよう不断の努力を重ねていく決意をあらたにした」などと訴えました。高市総理「沖縄県民の皆様が経験した苦難を改めて深く、心に刻みますとともに、二度と戦争の惨禍を繰り返さないという強い思いや日本人の誰もが平和で心豊かに暮らせる世の中の実現に向けて、不断の努力を重ねていくという決意をあらたにいたしました」高市総理は