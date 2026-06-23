■FIFAワールドカップ2026グループJ第2戦（アルゼンチン 2−0 オーストリア、アルジェリア 2 ー 1 ヨルダン／日本時間22日）【Ｗ杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦“神”メッシ擁する前回王者・アルゼンチンがいるグループJ第2戦の2試合が、日本時間22日にそれぞれ行われ、3か国目の大会連覇を目指すアルゼンチン（FIFAランク1位）がオーストリア（同24位）を下し2連勝、グループ首位で