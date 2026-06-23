２２日に放送されたテレビ朝日系「帰れマンデー」では、大人気の二世タレントが中野駅周辺を散策。あのマイケル・ジャクソンとの意外なつながりを明かした。番組冒頭の「ゆかりの地ひとり旅」では、「デビュー１年目でレギュラー１１本」という人気女性タレントが中野駅周辺を探索。ナレーションによるとその女性タレントは「２０社以上のＣＭに出演」の過去を持っており、英語も堪能。夫はアーティストで、父は芸歴５０年超