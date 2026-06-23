お笑いコンビ、ナイツの塙宣之（48）が22日、ニッポン放送「ナイツラジオショー」（月〜木曜午後1時）に出演。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会、1次リーグF組、4−0で圧勝の日本対チュニジア戦を生中継した日本テレビについて言及した。解説は3大会連続でワールドカップ出場の本田圭佑氏が務めた。生中継では「本田語録」と題し、本田氏の解説を重点的に放送していた。リスナーから「写真を撮られる時、笑顔が苦手。笑