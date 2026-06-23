日向坂46藤嶌果歩（19）の写真集「果実の歩幅」の裏表紙4種が23日、公開された。藤嶌は各種の裏表紙にコメントを寄せた。白基調でノースリーブ姿の通常版は「朝の1枚になります。実際に朝起きて最初の撮影で、ちょっぴり眠たいほやほやな感じが出ているかなと思います。ふんわりした質感がお気に入りです！」という。Loppi＆HMV版はマリンルック。「船長さんの写真ということで、キャラクターっぽい感じが表紙の羊さんに合うかなと