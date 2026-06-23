23日午前、八峰町八森の国道101号で車がクマと衝突しました。運転の男性にけがはありませんでした。能代警察署の調べによりますと23日午前9時15分ごろ、八峰町八森字茶の沢の国道101号を青森県方向から能代市方向へ走っていた軽貨物車が、右側から飛び出してきたクマ1頭と衝突しました。運転していた能代市の60代の男性にけがはありませんでした。クマの体長は約1メートルだったということです。最も近い民家までは20メ}