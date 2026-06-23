新型「“車中泊”できるノア」実車展示！2026年6月19日、トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントは、同月26日から開催される「東京アウトドアショー2026」にモデリスタブランドとして出展することを発表しました。同ショーでは、自分仕様の空間をつくれる「シエンタ JUNO」、マルチな使い方に応える「ノア MULTI UTILITY（MU）」、趣味から仕事まで自由自在に使える「ハイエース “MRT（マルチロールトランスポーター）”