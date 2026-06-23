親が子どもに対して得たいと考える見返りとは、どのようなものがあるのでしょう。あまり考えたことがないかもしれませんし、受け取り方次第ではどのようにも変化しそうです。『わが子に対して、産んで育てた見返り、何を求める？』これだけを聞くと、少し強い言葉に受け取れるかもしれません。投稿者さんはお金や介護といった言葉をあげていましたが、それだけでは少し寂しい気がしますね。そこでママたちが投稿者さんの声をどのよ