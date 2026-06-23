本間ゴルフが、フランスの超高級ハイパースポーツカーメーカー「Bugatti（ブガッティ）」とコラボした特別なゴルフクラブコレクションを発表した。本コレクションは6月26日から発売される。 【画像】6万6千円のコラボパターはこんなデザイン今回のコレクションは、1958年に横浜で創業し、匠の技によって精度と美しさを追求してきた本間ゴルフと、1909年の創業以来「比類なき体験」を提供することへ情熱を注いできたブガッティ