23日、沖縄は先の大戦末期の沖縄戦で犠牲になった人々を悼む「慰霊の日」を迎えた。糸満市摩文仁の平和祈念公園では「沖縄全戦没者追悼式」が営まれ、玉城デニー知事や高市総理らが参列し、正午には犠牲者に黙とうがささげられた。式典で高市総理がスピーチをした際、多くのヤジが飛び交う一幕があった。 【映像】高市総理に「ヤジの嵐」の瞬間（実際の様子）高市総理がマイクの前に立ち、話し出す前から、会場からは「戦