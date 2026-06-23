テレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」が２０日に放送され、博多華丸・大吉の博多大吉、松岡昌宏がＭＣを務めた。この日は、女優・箭内夢菜がゲスト。五反田で飲みトークを繰り広げた。大吉、松岡は箭内の豪快な飲みっぷりに感心。芸能界でも屈指の酒豪として知られる島崎和歌子の話題になった。大吉は「和歌子さん、怖いですもん…。飲みすぎて。次元が違う。レベルが。本当に違う」と、島崎の酒豪ぶりを回