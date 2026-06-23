オーストリア戦でW杯最多得点記録を更新するゴールを決め喜ぶリオネル・メッシ（左）/Charlotte Wilson/Getty Images（CNN）サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会で、アルゼンチン代表のリオネル・メッシは22日にさらなる歴史を作った。W杯の歴代最多得点者として、ドイツのミロスラフ・クローゼを抜き、単独トップに躍り出たのだ。グループJのオーストリア戦、24日で39歳になるメッシは、試合開始8分のPKで枠を捉えられず、