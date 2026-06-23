お笑いコンビ「FUJIWARA」の藤本敏史（55）が、長女からの父の日のメッセージや親子ショットを公開した。【映像】藤本敏史と莉々菜さんの親子ショット（複数カット）元タレントの木下優樹菜さん（37）との離婚後も13歳の長女・莉々菜さんと10歳の次女・茉叶菜さんとの交流が続いている藤本。2025年7月3日、藤本と木下さんはそれぞれInstagramで娘たちとディズニーランドを満喫する様子を公開し、多くの反響が寄せられていた。1