【女子旅プレス＝2026/06/23】セガの人気キャラクター「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」の35周年を記念したコラボレーション企画「ソニック・チェックイン・アドベンチャー（SONIC CHECK IN ADVENTURE）」が、韓国・仁川の統合型リゾート「パラダイスシティ」にてスタート。9月6日（日）まで期間限定で開催される。【写真】「ソニック」キャラあしらった特別ルーム＆グッズ◆ソニックの世界観に染まる2つの特別宿泊プラン今回のコラ