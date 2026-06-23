リンクをコピーする

アジア株米ITハイテク株の下げなどを嫌気して調整ムード 東京時間13:34現在 香港ハンセン指数 23499.88（-268.64-1.13%） 中国上海総合指数 4147.55（-15.55-0.37%） 台湾加権指数 47523.35（-218.16-0.46%） 韓国総合株価指数 8618.01（-496.54-5.45%） 豪ＡＳＸ２００指数 8799.10（-17.04-0.19%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77126.63（+32.56+0.04%） シンガポー