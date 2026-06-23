フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時４７分）が２３日に放送され、日本女子プロゴルフツアーの２００８年賞金女王で１１年に引退した古閑美保さんが生出演。引退の裏側を語った。ともにゲスト出演した「ビキニフィットネス」の女王・安井友梨さん（４２）がライバルの年齢層が若く、引退の時期について悩むという話題から、ＭＣのハライチ・澤部佑が「古閑さんはどうだったんですか？」と振ると、間髪入れずに「私