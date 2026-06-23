カリスマ的歌手・尾崎豊さん（１９９２年没、享年２６）の妻・尾崎繁美さんが、２２日までに自身のインスタグラムを更新。豊さんとシンガー・ソングライターの長男・尾崎裕哉の貴重な父子ショットを公開した。「Ｈａｐｐｙｆａｔｈｅｒ’ｓＤａｙ」と書き出し、「この写真は、遊園地の父と子」と、シャツのボタンを大きく開け、胸元にネックレスが光る豊さんと、無邪気な笑顔を見せる裕哉の２ショットをアップ。「第４ボタ