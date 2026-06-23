◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２３日・マツダスタジアム）広島・中村奨成外野手が１軍に合流した。今季は開幕２番を務めるも打率１割８分１厘（７２打数１３安打）と結果を残せず。１日に今季２度目となる出場選手登録を抹消されて以降は、２軍試合で打率２割８分２厘（３９打数１１安打）、１本塁打をマークしていた。直近４戦で２度のマルチ安打。２度の２軍再調整を経て、今度こそ結果を出す。