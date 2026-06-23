◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組第２戦ヨルダン１―２アルジェリア（２２日、サンフランシスコ・ベイエリア競技場）初出場のヨルダン（ＦＩＦＡランク６３位）が、３大会ぶり５度目出場のアルジェリア（同２８位）に１―２で逆転負けし、２連敗で今大会のアジア勢で最初に１次リーグ敗退が決定した。前半３６分に左クロスからＭＦラシュダンが右足でＤＦの股を抜くシュートで先制ゴールを挙げた。だが、後半２４分に右