長野県箕輪町で去年、16歳未満の女の子にわいせつな行為をしたとして懲戒処分を受けた学童クラブの男性元指導員が書類送検されました。不同意性交の疑いで書類送検されたのは、元中学教諭で町の学童クラブで指導していた70代の男性です。町の教育委員会によりますと、男性は去年11月、16歳未満の女の子を自宅に呼び出し、わいせつな行為をしたとして、すでに懲戒免職処分になっています。JNNの取材に対し、男性は「行為については