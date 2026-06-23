各地でクマによる被害が相次ぐなか、自民党が鳥獣被害への対策を強化するよう政府に求める提言案をまとめました。自民党の鳥獣被害対策特別委員会がきょうまとめた提言案では、現在は都道府県の判断で行っているクマの捕獲や狩猟期間の延長を「足並みをそろえて柔軟に運用できるよう自治体に促すこと」を求めています。また、捕獲したクマの処理を円滑に行えるようにするため、特に被害の大きかった東北地方などで処理施設の整備に