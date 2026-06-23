シュークリーム専門店ビアードパパは、7月1日より、日本ルナのロングセラー商品「バニラヨーグルト」をイメージしたコラボレーション商品『バニラヨーグルトクリームシュー』（290円）を期間限定で販売する。【写真】さっぱりクリームがとろ〜り『バニラヨーグルトクリームシュー』断面同商品は、2021年の初登場以来、暑い夏にぴったりのさわやかな味わいで好評。バニラヨーグルトをイメージしたなめらかなクリームと、ビアー