新築、中古ともに高止まりが続いているマンション価格。先月の東京23区の中古マンションの価格は前の年より3割近く値上がりし、1億2849万円となりました。「東京カンテイ」によりますと、今年5月の東京23区の中古マンションの平均価格は前の年の同じ月より27.4％上昇し、1億2849万円となりました。値上がりは25か月連続で、最高値を更新しています。また、1都3県の平均価格は7360万円で、こちらも過去最高値となりました。一方、価