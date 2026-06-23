◇W杯北中米大会1次リーグI組ヨルダン1ー2アルジェリア（2026年6月22日サンフランシスコ）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグI組の第2戦が22日（日本時間23日）に行われ、ヨルダン（FIFAランク63位）はアルジェリア（同28位）と対戦。前半に先制したが、後半に2失点して逆転負け。歴史的勝ち点は獲得ならなかった。そして2連敗でグループリーグ敗退が決まった。初の予選参加から40年の時を経て本大会出場の切符を勝ち取