◇W杯北中米大会1次リーグI組アルジェリア2―1ヨルダン（2026年6月22日サンフランシスコ）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグI組の第2戦が22日（日本時間23日）に行われ、アルジェリア（FIFAランク28位）はヨルダン（同63位）と対戦した。前半はリードを許しながらも、後半にセットプレーから2ゴールを決めて逆転勝利。今大会初勝利を挙げた。3大会ぶりの本大会出場を果たしたアルジェリア。“フランスの英雄”ジネディ