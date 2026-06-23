デヴィ・スカルノ被告マネジャーだった女性らへの暴行罪に問われたタレントの「デヴィ夫人」として知られるデヴィ・スカルノ被告（86）の初公判が23日、東京地裁であり、起訴内容をおおむね認め「大変反省しております」と述べた。検察側は冒頭陳述で、昨年2月に東京都渋谷区の飲食店で、アシスタントだった女性と口論になってシャンパングラスなどを投げつけたと指摘。同10月には同区の動物病院で飼い犬が死んだことに激高し