栄研化学は後場に急落している。日本経済新聞電子版が２３日、「栄研化学は２３日、定時株主総会を東京都内で開き、アクティビスト（物言う株主）の株主提案を否決した」と報じた。報道を嫌気した売りが膨らんだようだ。栄研化に対しては、米ダルトン・インベストメンツ側が取締役２人の選任を求める株主提案を実施していた。 出所：MINKABU PRESS